7. Februar 2019, 22:11 Uhr An diesem Sonntag Tour entlang der Stadtumgehung

Am vergangenen Wochenende ist die Tour wegen des heftigen Wintereinbruchs ausgefallen, am Sonntag, 10. Februar, wird sie aber nun nachgeholt. Etwa eine Stunde führen die Initiatoren der Schutzgemeinschaft Ebersberger Osten an die Stellen der Kreisstadt, wo in Zukunft einmal eine mögliche Umgehungsstraße entstehen könnte. Orientierungspunkte sollen dabei fünf Infotafeln sein, die Gründungsmitglied Karl Hellinger angefertigt und vor einigen Tagen entlang beliebter Spazierwege aufgestellt hat. Die fünf Infotafeln sind auf Privatgrund von Gründern oder Unterstützern aufgestellt - dort, wo die fünf Varianten einer Umgehungsstraße aus der Machbarkeitsstudie des Staatlichen Bauamts Rosenheim aus dem Jahr 2008 entlang führen. Spaziergänger und Wanderer, die an den Tafeln vorbeikommen, sollten dadurch sensibilisiert werden. Die gemeinsame Runde am Sonntag entlang der Tafeln beginnt um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Loidl in Altmannsberg. Von dort geht es über Mailing, Westerndorf und südlich von Motzenberg zum vorläufigen Endpunkt zwischen Reith und Gmaind. Ein Shuttle bringt die Teilnehmer dann wieder zurück an den Ausgangspunkt der Führung. Auch für Verpflegung während der Tour wollen die Veranstalter sorgen. Interessierte werden gebeten, sich unter der E-Mailadresse info@sgebeo.de anzumelden.