21. Juni 2019, 22:21 Uhr An diesem Sonntag Jazz & Funk aus Kolbermoor

Einen unterhaltsamen Ausklang der Pfingstferien verspricht der Jazz-Frühschoppen im Landgasthof Stahuber, Thal 3, am Sonntag, 23. Juni. Von 11 Uhr an ist die Gruppe Funky Reflections aus Kolbermoor zu hören, Eintrittskarten um acht Euro gibt es nur vor Ort an der Tageskasse.