Unter dem Titel "Beethoven bei uns" steht ein Konzert des Trios Blatt-Art am Samstag, 14. Dezember, um 20 Uhr im Meta Theater Moosach. Das Ensemble besteht aus den drei Klarinettisten Ulrich Büsing, Aloisia Hurt und David Wolf, sie spielen Werke von Beethoven, Mozart, Bach, Bartók und Patrice Sciortino in ganz besonderen Instrumentationen - mit dem dunkel gefärbten Bassetthorn nämlich.

Mozart liebte das gerade erst erfundene Bassetthorn, eine Tenorklarinette, ganz besonders und setzte es in mehreren großen Werken ein, aber auch in den Divertimenti KV 439b. Diese 25 kleinen Stückchen bilden die Wurzeln des Trios Blatt-Art, das eines dieser Divertimenti in der äußerst selten zu hörenden Originalbesetzung zum Klingen bringen wird. Aber auch Beethoven steht auf dem Programm: Zwei seiner Frühwerke, ein "hausmusikalisches" Duo für Klarinette und Bassklarinette und ein symphonisch aufbereitetes Werk, das Trio op.87 für drei Oboen, mit drei Bassetthörnern gespielt, entfalten einen eigenen Zauber. Fünf Stücke aus den 44 Duos für zwei Violinen von Bela Bartok - hier in einer originellen Instrumentation von Büsing für drei Bassetthörner - erinnern mit ihrem Klang an ungarische Volksmusik. In Patrice Sciortinos Werk "Roseaux" (Röhricht) treffen "Original" und "originell" zusammen, Primitivismus kollidiert mit barocker Lyrik, die reizvoll geheimnisvoll, zugleich seltsam zugänglich ist. Dazu in Kontrast gesetzt, werden die dreistimmigen Inventionen von Johann Sebastian Bach - in einer aparten Instrumentation mit zwei Klarinetten und Bassklarinette - durch den Atem der Bläser wie zu einer sprechenden Orgel.

Ulrich Büsing, Preisträger des Internationalen Wettbewerbs für Klarinette in Belgrad, ist Bassklarinettist im HR-Sinfonieorchester und engagiert sich in verschiedenen Formationen. Aloisia Hurt, Professorin an der Hochschule in Detmold, gehört zur musikpädagogischen Elite in Deutschland, David Wolf ist Ensemblemitglied im Staatsorchester Darmstadt.

