26. Juni 2019, 22:27 Uhr An diesem Samstag Ritter-Freunde laden ein

Zu einem Sommerfest - zeitnah zu Ulrich Ritters Geburtstag - lädt der Vaterstettener Verein Notturno am Samstag, 29. Juni, ins Künstlerhaus im Fuchsweg 90 ein. In Gedenken an Martin und Ulrich Ritter kann man ihnen an diesem Tag in Wort und Bild und guten Gesprächen begegnen. Die Freunde und Förderer der beiden Künstler zeigen unter anderem einen vom Sohn nicht vollendeten Film über den Vater. Los gehts um 16 Uhr, alle Interessierten sind herzlich eingeladen.