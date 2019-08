7. August 2019, 21:44 Uhr An diesem Samstag Open-Air am Marktplatz

Veranstaltung mit Sketchen und Musik in Poing

Von Anja Blum, Poing

Von wegen One Night Stage: Nachdem das junge Poinger Ensemble erst im Juni erfolgreich seine Premiere gefeiert hat, steht es jetzt schon wieder auf der Bühne. Statt Theater gibt es aber diesmal einen Abend mit Sketchen und Musik, und zwar am Samstag, 10. August, um 18 Uhr auf dem Poinger Marktplatz. Kopf des ganzen Unterfangens ist der junge Regisseur Raffael Scherer: Er hat die Szenen geschrieben und wird dazwischen mit seinem Duo Shots eigene Songs zum Besten geben.

Mit "Arsen und Spitzenhäubchen", einem Klassiker des schwarzen Humors, hatte die One Night Stage im Juni debütiert, man durfte sich über zwei fast ausverkaufte sowie umjubelte Vorstellungen in der Anni-Pickert-Schule freuen - und über die anschließende Zusage von Bürgermeister Albert Hingerl (SPD), dass es im kommenden Jahr mit zwei weiteren Projekten weitergehen solle. "Das ist natürlich ganz fantastisch", sagt Scherer, mit dessen Hilfe die Gemeinde die kulturelle Szene in Poing ein wenig beleben möchte - eine offenbar sehr fruchtbare Kooperation. Gewünscht hatte sich das Rathaus auch eine Open-Air-Veranstaltung am Marktplatz, die nun eben unter dem Titel "Do ko ja nix schiaf geh'!" zu erleben sein wird.

Auf dem Programm stehen mehrere etwa zehnminütige, bairisch angehauchte Sketche aus dem Alltag für Jung und Älter. "Manches habe ich sogar selbst erlebt", gesteht der 24-jährige Raffael Scherer. Ums Einkaufen werde es zum Beispiel gehen, um Themen wie Kinderwunsch oder Tinder-Date. Dargestellt werden die komödiantischen Szenen aus Scherers Feder von Anni und Paul alias Anna Eltzholtz und Stephan Kainberger. Beide sind Münchner, Mitte 20 und schon länger in der Stand-up-Comedy-Szene unterwegs. Kainberger ist dem Poinger Publikum außerdem bereits aus "Arsen und Spitzenhäubchen" bekannt. In den Umbaupausen spielen die Shots, Raffael Scherer und sein Kompagnon Ludwig Stadler, ganz kurze Sets aus witzigen Songs. "Nichts Hartes oder Düsteres, das würde ja nicht passen", sagt der Regisseur und lacht. Ein wenig nervös sieht Scherer dem Abend aber schon entgegen, denn diese Kombination der Kunstformen ist neu für ihn: Normalerweise sehe er sich seine Theateraufführungen von der letzten Reihe aus an, froh, es nun endlich geschafft zu haben. Diesmal sitzt er als Musiker selbst auf der Bühne. "Aber mei, man wächst mit seinen Aufgaben."

Das gilt wohl auch für die Entstehung der Sketche: Gleich nach "Arsen" habe er mit dem Schreiben angefangen, berichtet Scherer, "das geht um Welten schneller als bei einem Theaterstück". Seine zwei Darsteller seien mit den ersten Entwürfen jedoch alles andere als zufrieden gewesen. "Die haben mir das alles um die Ohren gehauen, denn die wissen sehr genau, was sie wollen." Der junge Poinger jedoch ließ sich nicht entmutigen, schrieb weiter, und irgendwann waren offenbar sogar Anna Eltzholtz und Stephan Kainberger mit seinen Texten zufrieden. "Die Witze müssen bei kurzen Sketchen einfach dichter sein und schneller zünden als beim Theater", lautet Scherers Fazit.

Der Poinger Marktplatz wird für die Aufführung am frühen Samstagabend mit einer Bühne, Bierbänken und Stehtischen bestückt, auch einen Stand mit Getränken wird es geben. Die Musik der Shots wird aus Lautsprechern schallen, und für Anni und Paul wurden extra Headsets angeschafft - "die können wir nämlich schon bald wieder brauchen", verrät Scherer. Denn bereits im Winter wird die One Night Stage wieder aktiv sein, dann soll es in der Ortsmitte nicht nur Glühwein geben, sondern auch das "Dinner for one" - in einer ausgesprochen lustigen bairischen Fassung. "Es wird nicht langweilig in Poing", verspricht Scherer und lacht. Ziel erreicht, könnte man sagen.

Sketche von "Anni und Paul", Musik von den "Shots", am Samstag, 10. August, um 18 Uhr am Poinger Marktplatz. Der Eintritt ist frei. Bei Regen wird die Veranstaltung auf Samstag, 24. August, verschoben.