Was haben Miles Davis, Herbie Hancock, John Coltrane, Sonny Rollins, Wayne Shorter, Thelonious Monk und Quincy Jones gemein? Natürlich den Jazz! Aber nicht nur das: Vom Bebop-Grandmaster bis zum Starproduzenten von Michael Jacksons "Thriller" - sie alle waren bei demselben Plattenlabel unter Vertrag: "Blue Note Records". Der Name dürfte vielen ein Begriff sein. Weniger bekannt ist dagegen, dass das New Yorker Label 1939 von den zwei deutsch-jüdischen Jazzfans Alfred Lion und Francis Wolff aus Berlin gegründet wurde, die Ende der 1930er Jahre vor den Nazis in die USA flohen. Zum Start des diesjährigen internationalen Jazzfestivals zeigt das Alte Kino in Ebersberg an diesem Mittwochabend den Dokumentarfilm "It Must Schwing" von Regisseur Eric Friedler und Produzent Wim Wenders. Er erzählt die Geschichte des Labels und seiner Protagonisten.

Der Name des Films geht auf den stark ausgeprägten deutschen Akzent von Alfred Lion (früher Alfred Löw) zurück, der mit dieser Anweisung seinen Künstlern zu verstehen gab, wie sich die Musik seiner Auffassung nach anfühlen musste: Sie sollte "schwingen", ansonsten nahm er sie nicht auf. Zusammen mit Toningenieur Rudy Van Gelder schufen Lion und Wolff den unvergleichlichen Blue-Note-Sound, der bis heute von Jazzliebhabern auf der ganzen Welt verehrt wird. Gespickt mit einem reichen Soundtrack, historischen Aufnahmen und Interviews erweckt die Doku das Feeling der frühen Tage des Jazz wieder zum Leben: Größen wie Hancock, Shorter und Van Gelder, dessen Interview für den Film sein letztes war, geben Einblicke in das besondere Verhältnis zwischen den Künstlern und ihren Produzenten, das nicht nur von einer großen Liebe zur Musik geprägt war. Der Film rückt auch die Überwindung gesellschaftlicher Diskriminierung in den Vordergrund, die sowohl die Musiker als auch die Einwanderer aus Deutschland erlebt hatten - und ist damit politisch hoch aktuell. Über die Ästethik der animierten, computerspielartigen Bildsequenzen lässt sich freilich streiten. Doch die lässig-lockere Swing-Stimmung trägt auch den möglicherweise kritischen Zuschauer darüber hinweg. "It Must Schwing" - ein Muss für alle Jazzfans, und solche, die es noch werden wollen. Tickets gibt es für vier bis sechs Euro an der Abendkasse des Alten Kinos. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.