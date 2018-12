3. Dezember 2018, 22:06 Uhr An diesem Mittwoch Kinoabend für Ehrenamtliche

Um allen ehrenamtlich engagierten Bürgern zu danken, lädt der Landkreis am Internationalen Tag des Ehrenamtes an diesem Mittwoch, 5. Dezember, ins Capitol Filmtheater Grafing. "Der Tag steht europaweit für das freiwillige bürgerschaftliche Engagement von Millionen von Bürgerinnen und Bürgern in unserer Zivilgesellschaft", sagt Sabine Meyer vom Ebersberger Landratsamt. Landrat Robert Niedergesäß ergänzt: "Für das großartige Engagement der Ehrenamtlichen hier in unserem Landkreis danke ich von Herzen." Inhaber einer Bayerischen Ehrenamtskarte legen sie am Mittwoch an der Kasse vor und haben freien Eintritt zur Abendvorstellung. Gezeigt wird in Kino 1 um 20 Uhr die Preview des neuen Schweighöfer-Films "100 Dinge" und in Kino 2 um 20.15 Uhr "Fatima, das letzte Geheimnis". Eine Kartenreservierung ist empfehlenswert. Infos zur Bayerischen Ehrenamtskarte gibt es unter https://ehrenamt.lra-ebe.de. Wer eine solche Karte vorzeigt, zahlt ab sofort im Filmtheater Grafing nur den Kindertarif.