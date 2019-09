Der Heimatkundekreis Zorneding setzt seine Vortragsreihe über die Ortsteile der Gemeinde fort. Dieses Mal berichtet Altbürgermeister Franz Pfluger über die Zeit in Pöring vom Kriegsende bis heute. Der Vortrag findet an diesem Mittwoch, 25. September, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Pöring statt. Der Überblick über die Geschichte Pörings wird ergänzt durch viele Fotos aus dem Archiv des Vereins, Mitglieder wie Gäste sind herzlich willkommen. Die Freiwillige Feuerwehr Pöring versorgt die Gäste mit einer Brotzeit, die aber im Gegensatz zum Eintritt nicht kostenlos ist.

Die Gemeinde Pöring, damals noch eigenständig, hatte nach dem Krieg knapp 1000 Einwohner und umfasste die Orte Pöring, Ingelsberg, Wolfesing und die Waldkolonie. Diese Zeit war auch für die kleine Verwaltung und ihre Bürger eine große Herausforderung, da viele Flüchtlinge integriert werden mussten. Die Bevölkerung hatte sich fast verdoppelt. Behelfsheime wurden gebaut, die Wohnungsnot war erdrückend. Anfang der 1950er Jahre entstand die erste Bebauung am Waldrand, die Parksiedlung, und wenig später Pöring-West. In den 1960er und 1970er Jahren wurde der Ortskern nach und nach durch Neubauten eingekreist. Nicht nur Wohnhäuser entstanden, sondern 1964 auch ein dringend notwendiges neues Schulhaus in der Kreuzstraße. Ende 1960 waren noch 15 Bauern am Ort ansässig gewesen, nun betrieb nur noch ein Bauer, der "Moar", seine Landwirtschaft. Einige der alten Höfe wurden daher abgerissen.

1970 begann in Zorneding der Bau der Großsiedlung am Daxenberg, in Pöring wurde ein Baugebiet Pöring-Süd (zwischen Bahnlinie und Eglhartinger Straße) geplant, ausgelegt für 1000 Wohneinheiten samt einer Bahnüberführung zum Daxenberg. Dieses Vorhaben wurde aber nie realisiert. 1972, noch vor der Olympiade, erhielt Zorneding eine S-Bahn-Station, was die beiden Gemeinden freilich deutlich aufwertete. In den 70er und 80er Jahren entstanden weitere Baugebiete, die St. Martin- und die Freyberg-Siedlung. 1973 errichteten die Gemeinde, Waldfacharbeiter, die Bundeswehr und ortsansässige Vereine einen schönen Waldspielplatz, der heute noch gut besucht ist.

1978 war für Pöring ein wichtiges und für manche Bürger auch ein trauriges Jahr: Am 1. Mai wurden die bislang selbstständigen Gemeinden Zorneding und Pöring im Rahmen der Gebietsreform zu einer Kommune vereinigt - trotz gegenseitiger Abneigung. Aufgrund des Rückbaus der Bahnschranken 1987 (viergleisiger Ausbau der Trasse) sind die beiden Ortsteile heute nicht einmal mehr direkt mit einer Straße verbunden, sondern nur noch über die Umgehung im Westen. Im Zuge der Reform musste Pöring zudem seine Waldkolonie an die neu geschaffene Gemeinde Vaterstetten abtreten.

Die 1990er Jahre brachten einzelne Bauvorhaben, aber auch ein neues Gesicht des Dorfplatzes. Damit war endgültig die Veränderung vom Bauerndorf zum ländlichen Wohnort besiegelt.