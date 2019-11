In der dunklen Jahreszeit schlagen Einbrecher besonders häufig zu - erst kürzlich meldete die Polizei aus Vaterstetten drei Einbrüche an einem Tag in einer Straße. Die Poinger Polizei bietet deshalb nun einen Infostand zum Thema Einbruchschutz an. Am Freitag, 29. November, können sich Interessierte in der Zeit von 10 bis 13 Uhr im Citycenter, Bürgerstraße 2, beraten lassen. Poing selbst ist allerdings bisher von Einbrechern weitgehend verschont geblieben. Nur zwei Einbruchsversuche gab es in diesem Jahr, wie die Polizei mitteilt. Diese rät dazu, auf jeden Fall wachsam zu bleiben, in Zweifelsfällen die Polizei zu rufen und einfache Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Die Informationsbroschüre "Ungebetene Gäste" mit den wichtigsten Ratschlägen ist für Interessierte jederzeit bei der Polizeiinspektion Poing erhältlich.