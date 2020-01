Viele Namen hat der Jazz-Stil, der Anfang der 1940er Jahre in einem anfangs unbeachteten Lokal im New Yorker Stadtteil Harlem entstand: Bebop, Rebop oder auch nur Bop. Untrennbar mit dem Bebop verbunden ist der Name des Altsaxofonisten Charlie Parker (1920 bis 1955), auch "Bird" genannt. Gemeinsam mit Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Bud Powell und Kenny Clarke gilt Parker als der wichtigste Gestalter und Interpret des Bebop. Parker setzte neue Standards für alle Instrumente und die nachfolgenden Generationen von Jazzmusikern; seine Kompositionen zählen bis heute zu den meistgespielten Jazz-Klassikern.

Zum 100. Geburtstag der Bebop-Legende gibt der renommierte Jazzmusiker Claus Koch mit seiner Band The Boperators nun ein Konzert im Turm der Stadthalle Grafing, das mit einer persönlichen Auswahl von dessen Stücken eine Verneigung vor Parker darstellen soll. The Boperators widmen sich seit etwa zwei Jahrzehnten den verschiedenen Spielarten des Bebop und des Hardbop. Die Combo besteht aus Claus Koch am Tenorsaxofon, Claus Raible am Piano, Tovcho Tsolmonbayar am Bass und Xaver Hellmeier am Schlagzeug.

Das Konzert "100 Jahre Charlie Parker" findet am Donnerstag, 30. Januar beim "Jazz im Turm" neben der Stadthalle Grafing statt. Haus und Küche öffnen ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Im Anschluss an den Opening Act gibt es eine Jam-Session unter Claus Kochs Leitung. Alle Musiker, die einsteigen wollen sind willkommen. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Musiker werden erwartet. Reservierungen sind wegen beschränkter Sitzmöglichkeiten dringend empfohlen unter https://www.jazz-grafing.de, bei Schreibwaren Braeuer oder der Bücherstube Slawik.