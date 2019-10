Von wegen, der Klimawandel überflutet nur Bangladesch oder führt zu problematischer Trockenheit in Südspanien. Auch das lokale Klima ändert sich - und längst nicht zum Guten. Was dem Landkreis blüht, erläutert der Grafinger Geograph und Meteorologe Björn Walz am Donnerstagabend beim CSU-Arbeitskreis Umweltsicherung und Landesentwicklung (AKU). Der Titel seines Fachvortrags: "Klimawandel - die unterschätzte Herausforderung".

Beruflich als Naturgefahren-Experte bei einem großen Münchner Rückversicherer tätig, dürfte Walz zu den versiertesten Kennern des lokalen Klimas gehören: Seit Mitte der 1980er Jahre liegen ihm selbst angelegte und lückenlose Wetterdaten für den Landkreis Ebersberg vor. Bereits in seiner Facharbeit am Grafinger Gymnasium beschäftigte er sich mit den Folgen des Klimawandels.

"Auch im Landkreis Ebersberg werden die spezifischen Auswirkungen des Klimawandels immer spürbarer", schreibt der Grafinger in der Einladung. Ausgehend von globalen Beobachtungen und Fakten werde er in seinem Vortrag insbesondere auf die Folgen und Herausforderungen des Klimawandels in Ebersberg eingehen. Dazu gibt es unmittelbare Handlungsansätze, mit denen dem Klimawandel im Landkreis begegnet werden kann. Beginn ist am Donnerstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr in der "Ebersberger Alm".