7. April 2019, 22:29 Uhr An der VHS Vaterstetten Kinder töpfern

Schon die ganz Kleinen ab vier Jahren können an der VHS Vaterstetten das Töpfern ausprobieren. Dabei geht es zunächst darum, ein Gefühl für das Material zu bekommen, wobei die Kinder frei entscheiden, was sie töpfern wollen. Daneben gibt es themengebundene Kurse, etwa in diesem Semester Märchenfiguren oder kleine Behältnisse oder Dekogegenstände für Kinder im Grundschulalter. Die Kurse finden in Vaterstetten und Neukeferloh statt - meistens am Wochenende. Die VHS berät gerne. Noch sind einige Plätze frei und Anmeldungen möglich.