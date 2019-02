13. Februar 2019, 22:00 Uhr An der A94 Solarzellen statt Mais

Forstinning bekommt zwei neue Photovoltaikanlagen

In Forstinning entstehen demnächst zwei neue Photovoltaikanlagen. Auf Antrag zweier Grundbesitzer hat der Forstinninger Gemeinderat das Vorhaben in seiner Sitzung am Dienstagabend genehmigt. Beide Flächen befinden sich nördlich der Autobahn A 94, an die sie teilweise angrenzen. Eine Anlage soll auf einem ein Hektar großen Feld entstehen, auf dem bisher meist Mais angebaut wurde. Die zweite, größere Anlage entsteht unweit von Aich auf einem 2,2 Hektar großen Grundstück, das bisher ebenfalls landwirtschaftlich genutzt wurde.

Der Forstinninger Gemeinderat nahm den gemeinsamen Antrag einstimmig an, damit sind Bebauungspläne samt Planentwurf genehmigt. Die beiden Grundeigentümer müssen dabei gewisse Auflagen erfüllen. Dazu gehört wie in solchen Fällen üblich, dass sie auf ihrem Grund entsprechende Ausgleichsflächen schaffen, was in beiden Fällen geschieht. In der Größe vergleichbare Areale mit Magerwiesen sollen der Natur zurück gegeben werden. Zudem müssen die Zäune um die Solarzellen-Paneele so angelegt sein, dass sie oberhalb der Grasnabe Platz lassen, damit kleinere Tiere hindurch können.

Christine Reichl-Gumz, Forstinnings Dritte Bürgermeisterin und Fraktionsvorsitzende der SPD, teilte am Mittwoch auf Nachfrage mit, dass man sich im Gemeinderat mehr als einig gewesen sei. "Wir stehen alle dahinter", so Reichl-Gumz, "das ist eine gute Sache für die ökologische Entwicklung im Ort." Mit ihren Photovoltaikanlagen generieren die Antragsteller künftig Sonnenenergie, die dann ins allgemeine Stromnetz eingespeist werden kann. Unter den angehobenen Solarzellen soll eine Wiese entstehen, die zweimal im Jahr gemäht wird.

Laut Reichl-Gumz handelt es sich in beiden Fällen um Flächen, die nicht gut einsehbar sind, und so das Landschaftsbild Forstinnings kaum beeinträchtigen.