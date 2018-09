25. September 2018, 22:08 Uhr An der A99 in Vaterstetten Berufskraftfahrer auf Raststätte überfallen

Die Polizei sucht Zeugen für einen brutalen Überfall an der Autobahnraststätte Vaterstetten. Unbekannte Täter überfielen dort am vergangenen Samstag gegen 21 Uhr einen ukrainischen Berufskraftfahrer auf dem Parkplatz an der A 99, Fahrtrichtung Norden. Der Fahrer stand nach eigenen Angaben am Führerhaus seines dort geparkten Lkw, als er von mehreren Männern angegriffen und mit Tritten traktiert wurde. Als sein Kollege oder Mitfahrer hinzukam, flüchteten die Täter. Der 54-jährige Überfallene musste mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Erding unter Telefon (08122) 968-0 entgegen.