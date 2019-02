28. Februar 2019, 21:56 Uhr An den Schulen FDP-Kreisverband fordert Digitalisierungskonzepte

Der FDP-Kreisverband Ebersberg fordert die Gemeinden und den Landkreis als Schulträger im Landkreis auf, die Digitalisierung der Schulen jetzt zügig voranzutreiben. Der Digitalpakt gebe den Ländern fünf Milliarden Euro zusätzlich für die Digitalisierung der Schulen. "Jetzt ist es an den Landkreisschulen, entsprechende Digitalisierungskonzepte pro Schule zu erstellen", so der FDP-Kreisvorsitzende und Kreisrat Alexander Müller. Die Gemeinden und der Landkreis sollten damit noch dieses Jahr entsprechende Förderanträge stellen. Tablets, digitale Schultafeln, digitale Wissens- und Lerndatenbanken, Wlan und mehr müssten Standard in den Landkreisschulen werden, um für die Herausforderung der Zukunft gerüstet zu sein. Dazu gehöre parallel auch die digitale Ertüchtigung der Lehrkräfte.