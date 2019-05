23. Mai 2019, 22:01 Uhr Amtsantritt im November Christian Weigl wird neuer Dekan in Freising

Das Evangelisch-Lutherische Dekanat Freising, das auch für den Norden des Landkreises Ebersberg zuständig ist, hat einen neuen Dekan: Im November wird Christian Weigl die Stelle im jüngsten Dekanat Bayerns antreten. Bisher arbeitet Pfarrer Weigl an der Dankeskirche im benachbarten Münchner Norden, als stellvertretender Dekan konnte er bereits viel Erfahrung in der Kirchenleitung sammeln. Seine Gaben will er nun in Bayerns jüngstem Dekanat einbringen. Pfarrer Christian Weigl tritt die Nachfolge von Dekan Jochen Hauer an, der diesen Sommer in Ruhestand geht. Am Sonntag, 3. November, wird Christian Weigl von Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler in der Dekanatskirche Christi-Himmelfahrt in das neue Amt eingeführt.

Am Sonntag, 2. Juni, wird der bisherige Dekan Jochen Hauer gemeinsam mit der Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler seinen Abschiedsgottesdienst feiern. Der Gottesdienst in der Freisinger Christi-Himmelfahrtskirche beginnt um 15 Uhr. Jochen Hauer wird an diesem besonderen Tag, an dem die Regionalbischöfin ihn offiziell von seinem Amt als Dekan entpflichtet und ihn in den Ruhestand verabschiedet, noch einmal die Predigt halten. Auch der katholische Dekan Freisings, Peter Lederer, gestaltet den Gottesdienst mit. Musikalisch umrahmt wird der Nachmittag durch die Kantorei Freising sowie Sängerinnen und Bläsern aus dem Dekanat. Im Anschluss an den Gottesdienst wird im Gemeindehaus - beziehungsweise bei schönem Wetter im Garten - noch ein buntes Programm geboten.