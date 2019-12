Seit mehr als 30 Jahren spielen die Weisenbläser der Ammerthaler Musi aus Vaterstetten am Heiligen Abend an verschiedenen Orten in der Gemeinde festliche und hochweihnachtliche Musik. Um 15 Uhr sind sie zu hören im Foyer des Seniorenwohnparks, Spatzenweg 1, um 15.45 Uhr geht es weiter im Haus Maria Linden, Arnikastraße 1, und von 16.30 Uhr blasen die Ammerthaler am Rathaus in Neukeferloh, Lerchenstraße 1. Es erklingen traditionelle Weihnachtslieder zum Mitsingen - eine wunderbare Einstimmung auf den Heiligen Abend. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.