29. März 2019, 21:57 Uhr Amerang Hart, aber gut

Von den harten Tagen einer Sennerin erzählt eine Lesung am Sonntag, 31. März, um 15 Uhr im Bauernhausmuseum Amerang. Christiane Tramitz präsentiert ihr Buch "Harte Tage, gute Jahre - Die Sennerin vom Geigelstein". Darin berichtet sie vom Leben der "Oberkaser-Mare", die 70 Jahre auf einer Alm in den Bergen verbracht hat. So entführt Tramitz die Zuhörer in die längst untergegangene Welt der traditionellen Almwirtschaft inmitten der Natur. Musikalisch umrahmt wird die Lesung von Max Beer.

Als die damals siebzehnjährige Maria Wiesbeck aus Samerberg 1941 Liebeskummer hatte, packte sie ihren Rucksack. Sie verließ den väterlichen Bauernhof und stieg hinauf zur Oberkaser-Alm am Geigelstein. Dort versorgte die junge Frau fortan als Sennerin das Vieh und kehrte nicht einmal mehr in den harten Wintern ins Tal zurück. Die Alm-Wirtschaft wurde ihr Lebensinhalt, sie lebte einfach und im Einklang mit der Natur. Drei Jahre lang besuchte Tramitz die Sennerin immer wieder und hörte ihr zu. Das fertige Buch konnte Maria Wiesbeck wenige Tage vor ihrem Tod im Sommer 2017 auf ihrer Alm noch in Händen halten.