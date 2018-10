24. Oktober 2018, 22:02 Uhr Amerang Einfacher Krimi

Literatur ist ein Vergnügen, das nicht alle Menschen gleichermaßen genießen können. In Deutschland fällt Millionen das Lesen schwer - weil ihnen das Lernen Schwierigkeiten bereitet oder weil Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Um diesen Menschen mehr als nur Kinderbücher anzubieten, hat der Bezirk Oberbayern zusammen mit dem "Spaß am Lesen Verlag" den Krimi "Am Ende des Tages" von Robert Hültner in Einfache Sprache übersetzen lassen. Am Freitag, 26. Oktober, um 15 Uhr lesen der bekannte Schriftsteller sowie die Schauspielerin Luisa Wöllisch von der Freien Bühne München daraus im Bauernhausmuseum Amerang. Der Roman rund um den Privatdetektiv Paul Kajetan spielt im Bayern der 1920er Jahre, eine hochspannende Geschichte, die in packender Weise Zeitgeschichte beschreibt. Für die Lesung ist lediglich der Museumseintritt zu zahlen, ein barrierefreier Zugang ist vorhanden.