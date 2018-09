18. September 2018, 22:03 Uhr "Amalfiswing" Die nördlichste Band Italiens

Bayrische Poesie und neapolitanische Klänge kann man am Donnerstag, 20. September, bei der Glonntaler Backkultur in Piusheim genießen, denn dann ist dort Amalfiswing zu Gast. Die fünf Bandmitglieder, die sich alle aus unterschiedlichen Sparten der Bayerischen Staatsoper kennen, erzählen Münchner Geschichten auf die italienische Art: "charmant, wortgewandt und spritzig wie die Art der Neapolitaner, die sich selbst nicht so ernst nehmen und einfach den Moment des Lebens genießen", heißt es in der Ankündigung. Das Konzert von Amalfiswing beginnt um 20 Uhr, Essen á la Carte können die Gäste aber bereits von 18 Uhr an bestellen. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im Freien statt, in diesem Fall wird warme Kleidung empfohlen. Reservieren kann man bei der Backkultur telefonisch unter (08093)90 25 61 oder per Mail an info@glonntaler-backkultur.de.