Spanische Klänge und bayerischer Blues erwartet am Wochenende die Gäste der Schrottgalerie in Glonn. Am Freitag, 4. Oktober, entführen Ricardo Volkert (Gitarre/Gesang) und Stefan Straubinger (Bandoneon) das Publikum in die Gassen und Tavernen des Südens, vor allem Andalusiens. Im Gepäck haben sie Flamenco, Volkslieder und wunderschöne Vertonungen spanischsprachiger Dichter. Von Granada, Cádiz und Sevilla geht es an die Strände und ins Gebirge, beladen mit Romanzen, Rumbas und Balladen. Dazu gibt es spannende Geschichten über Land und Leute, über Poeten und Banditen, Heilige und Sünder, so dass magisch-poetische Bilderwelten entstehen. Songs, die in der Tradition des amerikanischen Blues stehen, jedoch in bairischer Mundart gesungen werden, präsentiert Schorsch Hampel dann am Samstag, 5. Oktober, in der Schrottgalerie. Werktagsgedanken und Sonntagsgefühle, eigene und gestohlene Erinnerungen finden sich in den poetischen Texten - mal melancholisch, mal mit dem Augenzwinkern eines nicht mehr jungen Mannes, der noch was zu erzählen weiß. Am Ende des Abends heißt es oft: "Genau so ist es" - logisch, weil "a jeds hod amoi an Blues". Los geht's jeweils um 19.30 Uhr, Reservierungen sind nur möglich per Mail.