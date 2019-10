Von Freitag, 18. Oktober, bis Sonntag, 20. Oktober, trifft sich der Förderverein Dar al-Kalima Bethlehem-Akademie im Gemeindezentrum der evangelischen Philippuskirche. Auch Pfarrer Mitri Raheb, "Friedenspfarrer" aus Bethlehem, wird daher erneut nach Markt Schwaben kommen. Begleitend zur Jahrestagung des Vereins gibt es am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr in der Kirche einen Vortrag mit Musik: Nirit Sommerfeld aus Grafing spricht über ihre Erfahrungen in Israel und spielt mit ihrem Orchester Shlomo Geistreich.

2007 kehrte Sommerfeld mit ihrer Familie in ihr Geburtsland Israel zurück - einer lebenslangen Sehnsucht wegen. "Ich wollte da leben, wo meine Muttersprache gesprochen wird, wo meine große Familie lebt, wo Gerüche, Speisen, Festtage, das Meer und das Licht ein Versprechen verheißen: Zu Hause sein, angekommen sein; vielleicht sogar so etwas wie Heimat." Zwei Jahre später entschied sich Sommerfeld "politisch und persönlich" für die Rückkehr nach Deutschland. In ihrem Vortrag beschreibt sie den schmerzhaften Weg und die Erkenntnisse dieser Zeit. Auch künstlerisch beschäftigt sich die Sängerin seither mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt, Sommerfeld ist Mitgründerin des Bündnisses BIP, das sich für die Beendigung der israelischen Besatzung sowie für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern einsetzt, und ist unter vielen anderen eine "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost". Mit Nirit Sommerfeld (Gesang, Erzählung) musizieren Andi Arnold (Klarinette) und Jan Eschke (Klavier).

Am Sonntag, 20. Oktober, um 10 Uhr wird Pfarrer Raheb in der Philippuskirche predigen, auch Mitglieder des Fördervereins Dar al-Kalima Bethlehem und der Gospelchor Good News werden an dem Gottesdienst mitwirken. Anschließend findet eine Begegnung im Gemeindezentrum statt, bei der Gelegenheit sein wird, mit Pfarrer Raheb, Bischof Hans-Jürgen Abromeit und anderen Fördervereinsmitgliedern zu reden. Mitri Raheb wurde 1962 in Bethlehem geboren. Er ist arabischer Christ, verheiratet, Vater zweier Töchter und seit 2006 Präsident des von ihm gegründeten Dar al-Kalima University College of Arts & Culture. Er kämpft gegen Gewalt und Besatzung, möchte den Menschen seiner Heimat Zuversicht und Perspektiven vermitteln und setzt dabei besonders auf Bildung sowie auf Kunst und Kultur als Zeugen der Identität seines Volkes. Für sein Wirken erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, seine Arbeit wird auch mit Spenden aus Markt Schwaben unterstützt.