29. November 2018, 22:05 Uhr Am Wochenende Advent, Advent

Am Lagerfeuer vorweihnachtliche Stimmung genießen und dazu selbstgemachten Lebkuchen essen können Interessierte am Forsthaus Sankt Hubertus.

Weihnachtsmärkte von Anzing bis Münster mit Wein und Musik

In der Kreisstadt sind die Hütten für den Christkindlmarkt schon wieder abgebaut. Dort waren die Weihnachtsbäume rund um den Marienplatz bereits am vergangenen Wochenende erleuchtet. An anderen Orten im Landkreis werden die Stände für den Christkindlmarkt gerade aufgebaut. In Poing zum Beispiel.

24 Weihnachtsbuden mit kulinarischem und kunsthandwerklichem Angebot gruppieren sich um den Weihnachtsbaum und die Christkindlbühne. Organisiert wird der Poinger Christkindlmarkt am ersten Adventswochenende vom örtlichen Vereinskartell und der Gemeinde. Bürgermeister Albert Hingerl eröffnet den Weihnachtsmarkt am Samstag, 1. Dezember, um 16 Uhr. Der Nikolaus wird kommen, die Akkordeonjugend accordeonissimo musizieren. Im Bürgerhaus erzählt Tilde Lorenz von der Kolpinggruppe die Märchen von den Bremer Stadtmusikanten und Rumpelstilzchen (15, 17 und 18 Uhr). Um 19 Uhr spielt die Jugendkapelle Poing-Gelting. Von 20 Uhr an treten der Singer und Songwriter Jonas Frank, Thomas Steinbrunner und Julian Kramer auf. Weiter geht Poings Christkindlmarkt am Sonntag, 2. Dezember, um 14 Uhr. Hier können sich Poinger und Besucher mit der Zumba-Gruppe des TSV Poing um 15 Uhr warmtanzen und um 16 Uhr mit warmen Füßen die schönsten Weihnachtslieder, gesungen vom Kinderchor der Grund- und Mittelschule Poing, genießen. Der Besuch vom Christkind (Helena Schimpf) findet um 17 Uhr statt. Mit kroatischen Traditionstänzen, 18 Uhr, rundet die kroatische Gemeinschaft Poing das Programm ab.

Glühwein trinken, Handwerkliches erwerben und weihnachtliche Klänge hören können die Besucher auf dem Christkindlmarkt in Baldham. Beginn auf dem Marktplatz am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Dezember, ist jeweils um 14 Uhr, Ende 21 Uhr. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Georg Reitsberger bestreitet die Musikschule Vaterstetten das Programm. Seit Wochen bereits üben die Ensembles und Schüler Advents- und Weihnachtsmusik ein. Den Auftakt übernehmen um 15.15 Uhr die Blechbläser. Von 19.30 Uhr an heißt es "Rocking Christmas" mit der Open Door Band und dem Pop-Duo . Am Sonntag musizieren von 14.30 bis 15 Uhr Fröhliche Streiche, Blockflötenklänge und Klarinettenkids, und von 18 bis 18.45 Uhr sind zu hören Querflöten Klänge und das Saxofon Ensemble.

Flanieren und genießen können die Bürger in Markt Schwaben auf dem Wintermarkt, der am Sonntag, 2. Dezember, von 10 bis 17 am Marktplatz stattfindet. Vom Unterbräu, die Ebersberger Straße entlang bis zur Firma Rupprich Wohnwelt bieten 65 Aussteller Keramik- und Holzarbeiten, Schmuck sowie Advents- und Weihnachtsdekoration an. Besonders Highlight sind die drei Chöre, die von 14 Uhr an auf dem Marktplatz auftreten. Die Gemeindebücherei veranstaltet zwischen 13 und 16 Uhr in der Bücherei einen Flohmarkt. Kinder können Lebkuchen bemalen oder über den Clown Pippo lachen. Am Nachmittag treten Chöre auf: der Schulchor des Franz-Marc-Gymnasiums (14 Uhr), der Posaunenchor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde (15 Uhr) und der Kinderchor des Singkreises Forstern (15.30 Uhr).

Ein reichhaltiges Angebot in schön geschmückten Buden erwartet die Besucher auf dem Anzinger Christkindlmarkt am Sonntag, 2. Dezember, rund um Rathaus und Kirchenwirt. Bastelarbeiten, Selbstgemachtes und handwerklich Gefertigtes sind ebenso zu finden wie die Losbude der Kindergärten und eine Modellbahnanlage im Sitzungssaal des Rathauses. Der Christkindlmarkt startet um 14 Uhr mit der Musikkapelle Gelting. Der Nikolaus kommt, und auch die "Engerlwerkstatt" hat wieder geöffnet. Um 20 Uhr wird abgebaut.

Ein kleiner "Woidmarkt" ist am Forsthaus Sankt Hubertus mitten im Ebersberger Forst aufgebaut. Dort kann man nicht nur am Lagerfeuer vorweihnachtliche Stimmung genießen und selbstgemachten Lebkuchen bei Glühwein genießen, sondern auch Pferdekutschfahrten unternehmen und in schaurige Fratzen schauen. Beginn ist am Sonntag, 2. Dezember, um 13 Uhr, Ende um 18 Uhr.

Der kleine aber feine Christkindlmarkt im Haflhof-Biergarten in Münster ist ein Muss für alle, die auf Atmosphäre, echte Gemütlichkeit und Kitsch-Verbot Wert legen. Beginn am Sonntag, 2. Dezember, ist um 13 Uhr, Ende um 18 Uhr.