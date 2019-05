8. Mai 2019, 22:24 Uhr Am 11. und 12. Mai Operette und Ballett

Kulturtage Poing bieten Programm für Groß wie Klein

Ein paar "unvergessliche Stunden" versprechen die Poinger Kulturtage, die nun vor der Tür stehen. Das kommende Wochenende erfüllt sein von Gesang, Tanz, Musik, Anekdoten und Kunst.

Den Anfang macht am Samstag, 11. Mai, ein Gesangstrio aus Mezzosopranistin Barbara Sauter, Tenor Richard Wiedl und Bassist Frederic Jost mit dem Programm "Shakespeare grüßt Schwarzwaldmädel". Das bunte Mosaik aus Operettenmelodien bietet Hits aus "Orpheus in der Unterwelt" über "Kiss me Kate" bis hin zu "Frau Luna". Unterstützt werden die Gesangskünstler vom Petershausener Kammerorchester und der Ballettschule des Familienzentrums Poing. Einlass in die Aula der Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule ist von 18.30 Uhr an, Beginn eine Stunde später. Der Kartenpreis beträgt 17 Euro.

Die Poinger Ballettschule steht am Sonntag, 12. Mai, gleich wieder auf der Bühne, dann als Hauptact. Unter Leitung von Regina Rüger führen die Eleven am Muttertag in der Dreifachturnhalle ihre Ballettmatinée auf. Beginn ist um 11 Uhr, Einlass eine halbe Stunde zuvor. Zu dieser Veranstaltung haben Kinder bis zwölf Jahren freien Eintritt, Erwachsene zahlen fünf Euro.

Am Sonntagabend dann präsentieren in der Anni-Pickert-Schule die Sängerin und Schauspielerin Annette Lubosch, Tenor Richard Wiedl und Pianistin Sophie Mengele ihre Musikrevue "Ein Leben - Peter Alexander". Darin werden Melodien und Anekdoten "aus dem großartigen Leben" des deutschen Showmasters zum Leben erweckt. Einlass ist von 17 Uhr an, Beginn um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 18 Euro.

Flankiert werden die Kulturtage auch heuer wieder von einer Ausstellung, sie trägt den Titel "Leben mit Holz". Zu bewundern gibt es Gisela Bruhns Holzschalen und von Rochus Mayr selbst gefertigte Schreibgeräte aus Holz und Acryl. Je eine Stunde vor den beiden Abendveranstaltungen ist die Ausstellung geöffnet, zusätzlich am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Platzreservierungen sind bei Organisatorin Cornelia Gütlich unter (08121) 716 10 möglich. Außerdem gibt es Tickets beim Buchladen im City Center.