9. November 2018, 22:08 Uhr Am 11.11. um 11.11 Uhr Die Narren sind los

Faschingsauftakt in Grafing und Hohenlinden

Von Anna Horst, Grafing

Der 11. November - war da nicht was? Oh ja, das närrische Treiben fängt wieder an, und zwar an diesem Sonntag. So mancher mag jetzt nur genervt die Augen verdrehen, andere machen beim Stichwort "Fasching" Freudenhüpfer. Die Grafinger Faschingsbären gehören ohne Zweifel zu letzterer Gruppe, denn sie fiebern schon seit langem ihrem großen Auftritt entgegen.

Auf dem Grafinger Marktplatz wird der Auftakt der fünften Jahreszeit um 11.11 Uhr mit Sekt und Krapfen gefeiert. Die Darbietungen der beiden Faschingsbär-Gruppen "High Energy" und "Young Energy" werden dabei sicher ein Highlight sein. "Die Jungs und Mädels trainieren schon das ganze Jahr für den Auftritt", erzählt Andrea Behrend, die die Aufführungen der Tanzgruppen koordiniert. Auf dem Programm stünden ein Gardetanz von den jüngeren Tänzern und ein Mix aus vielen verschiedenen Tanzstilen, dargeboten von der älteren "High-Energy"-Gruppe. Nicht fehlen darf am Beginn der narrischen Zeit natürlich die Krönung der neuen Faschingsprinzenpaare. Wer in der kommenden fünften Jahreszeit regieren wird, ist aber noch ein Geheimnis. Das neue Kinderprinzenpaar samt Narr oder Närrin wird am Vormittag gekrönt, das Dreigestirn der Erwachsenen muss noch bis zum Abend warten. Die Zeremonie findet im Grafinger Heckerbräu statt, wo auch der Hofnarr der kommenden Saison bestimmt wird. "Die alten Narren denken sich eine Reihe von Spielen aus, und der Sieger ist der neue Hofnarr", erklärt Behrend.

In Hohenlinden sorgt seit knapp zwei Jahren der Verein "Funvaria" für die richtige Stimmung in der Faschingszeit. Am Wochenende wird bei Kaffee, Kuchen und - abhängig vom Wetter - bei Glühwein gefeiert. Die Narren von "Funvaria" walten außerdem ihres traditionellen Amtes und übernehmen die Regentschaft im Ort. Die Übergabe der Rathausschlüssel findet am Sonntag um Punkt 11.11 Uhr vor dem Gemeindeamt durch den Zweiten Bürgermeister Thomas Riedl statt. Doch die Faschingsbanausen müssen sich nicht allzu sehr fürchten - die Macht im Ort haben die Narren nur bis zum Aschermittwoch im März, dann sind die tollen Tage auch wieder vorüber.