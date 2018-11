14. November 2018, 21:29 Uhr Am Übergang Fußgängerin von Auto angefahren

Als sie die Straßenseite wechseln wollte, ist eine junge Frau auf einem Fußgängerübergang in Poing von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Unfall passierte am vergangenen Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Gruber Straße, auf Höhe der Bürgerstraße. Eine Autofahrerin aus Markt Schwaben war dort in westlicher Richtung unterwegs. Da sich der Verkehr am Fußgängerübergang aufstaute, hielt auch 68-Jährige an. Beim Anfahren übersah sie dann laut Polizei aber eine 23-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße überqueren wollte. Die junge Frau aus München wurde am Bein verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Gegen die Fahrerin ermitteln die Beamten nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.