19. November 2018, 22:08 Uhr Am Steinsee-Restaurant Mit Straßenschild Scheibe eingeschlagen

In besonders rabiater Art und Weise haben sich Unbekannte beim Steinsee-Restaurant in Niederseeon zu schaffen gemacht. Nachdem der Täter am Sonntag zwischen 5.05 und 6.40 Uhr zunächst ein Straßenschild aus seiner Verankerung gerissen hatte, schlug er damit die Fensterscheibe der Gaststätte ein. Anschließend stieg er zu seinem Komplizen ins Auto und die beiden fuhren davon. Zeugen, welche die Sachbeschädigung beobachtet haben oder konkrete Hinweise auf die Täter oder das Täterfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08092) 8268-0 mit der Polizeiinspektion Ebersberg in Verbindung zu setzen.