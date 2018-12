10. Dezember 2018, 22:14 Uhr Am Sportpark Schminkkoffer aus Auto gestohlen

Einen silbernen Schminkkoffer haben Diebe aus dem Kofferraum eines Auto gestohlen, nachdem sie zuvor die Heckscheibe eingeschlagen hatten. Das Fahrzeug war in der Zeit zwischen 3 und 17.45 Uhr am Parkplatz des Markt Schwabener Sportparks im Bürgermeister-Haller-Weg abgestellt. Den Wert des Koffers beziffert die Polizei auf 500 Euro, der entstandene Schaden am Auto beträgt 300 Euro. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen am Sportpark Markt Schwaben gemacht hat, soll sich unter (08121) 9917-0 an die Polizeiinspektion Poing zu wenden.