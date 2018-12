11. Dezember 2018, 22:04 Uhr Am Sonntag Happening in Moosach

Meta Theater bietet künstlerischen Spaziergang

Von Peter Kees, Moosach

Vier Stipendiaten der Villa Waldberta, des internationalen Künstlerhauses der Stadt München, sind derzeit zu Gast am Meta Theater in Moosach. Darunter die in London beheimatete Nachwuchsregisseurin Olivia Furber, die unter anderem fasziniert ist vom Beruf des Fremdenführers. Deshalb hat sie sich ein eigenes Format zu diesem Tourismusangebot ausgedacht: Sie schlüpft selbst in die Rolle eines Fremdenführers, erzählt ihren Gästen allerdings keine historischen Gegebenheiten, sondern erfindet auf ihren Ausflügen eigene Geschichten, mit denen sie ihre Zuschauer in Fantasiewelten entführt. Künstlerische Spaziergänge nennt sie diese Happenings.

Bereits während des IETM-Netzwerktreffens (International network for contemporary performing arts) Anfang November habe Furber so Menschen durch München geführt, erzählt Bühnenchef Axel Tangerding begeistert. "Was Sie sehen, sehen Sie nur, weil ich Sie darauf hinweise. Die Rolle des Reiseführers besteht darin, Ihnen den Eindruck zu vermitteln, dass Sie an einem realen Ort sind," erklärt die Theatermacherin und ergänzt: "Die Stärke von Reiseführern liegt in ihrer Fähigkeit, das, was Sie sehen, in eine Meistererzählung zu verwandeln." Und eben das tut die Künstlerin mit ihrem Team, denn diese "Artistic Walks" sind der Ausgangspunkt eines Forschungsprojektes zwischen Olivia Furber, Ramzi Maqdisi und 9T Antiope zu Politik und Macht von Reiseleitung. Die mitgehenden Flaneure können während dieser künstlerischen Spaziergänge erlernen, vermeintlich alltäglich Objekte mit neuer Bedeutung zu versehen.

Ein solcher künstlerischer Spaziergang findet nun auch in Moosach statt. Am Sonntag, 16. Dezember geht man vom Tangerdingschen Haus aus auf geheimen Pfaden zu ausgewählten Plätzen, an denen Furber neue Geschichten erfindet. Eine Station wird beispielsweise die Arche von Herrmannsdorf sein, verrät Tangerding. Startpunkt ist um 15 Uhr am Metatheater, der Eintritt frei. Wichtig: der Spaziergang findet auf Englisch statt und ist audiogeführt. Smartphone und Kopfhörer sollte man deshalb unbedingt mitbringen, um die Tracks entweder vorher herunter zu laden oder sie während des Laufs anhören zu können. Weitere Infos zum Moosacher Spaziergang erhält man bei Axel Tangerding unter (08091) 35 14 oder per Mail unter info@meta-theater.com.