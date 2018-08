29. August 2018, 21:52 Uhr Am 8. September Bierprobe und Steak-Tasting

Der Grafinger Werbering lädt zum ersten Männertag

Von Thorsten Rienth, Grafing

Am 8. September findet der erste Grafinger Männertag statt. Was es damit auf sich hat, wollte die SZ von Wolfgang Schaar wissen. Der Zweite Vorsitzende des Werberings organisiert das Event zusammen mit Ludwig Bitto.

SZ: Herr Schaar, fühlen sich die Grafinger Männer zurzeit etwas benachteiligt?

Wolfgang Schaar: Wie kommen Sie denn darauf? (lacht)

Naja, der Werbering, ist immerhin der Meinung, dass Notwendigkeit für einen eigenen Grafinger Männertag besteht.

Ach, natürlich geht's uns überhaupt nicht darum, irgendwen zu bevorteilen oder einen nicht existierenden Nachteil auszugleichen. Männer haben - genauso wie Kinder oder Frauen - von Zeit zu Zeit Anspruch auf eine Aktion.

Damit Männer einkaufen gehen, braucht es also ein Art Eventisierung?

Das ist ja nicht nur bei Männern so, sondern im gesamten Einzelhandel eine klare Tendenz. Sie hat mehrere Gründe. Einmal ist es sicherlich dem Zeitgeist geschuldet: Früher hatte das Einkaufen einen unmittelbareren Zweck. Mit dem steigenden Wohlstand hat sich das geändert. Es ist eine deutlich stärkere gesellschaftliche Komponente hinzugekommen. Der Erlebnisfaktor beim Konsum ist heute höher. Dass wir das gerade im Einzelhandel versuchen zu bedienen, ist kein Geheimnis. Die Leute sollen ja bei uns einkaufen und nicht im Internet.

Auf der Einladung steht, dass es Thunfischsteaks geben wird. Haben Sie wirklich niemanden gefunden, der ein ganzes Schwein am Spieß grillen wollte?

Wir brauchen das Archaische nicht auf die Spitze treiben. Aber natürlich gibt es mit der Metzgerei Heimann jemanden, der den Grill anwirft - übrigens in der gesperrten Kirchenstraße.

Was gibt es noch alles?

Insgesamt machen 18 Geschäfte mit. Die Stadt Grafing ist auch mit dabei. Wir verteilen natürlich noch Flyer und kommunizieren übers Internet, was alles geplant ist. Nur ein paar Beispiele: Wir veranstalten ein Blind-Beer-Tasting und ein Steak-Tasting. Die Brauerei kann besichtigt werden. Im Barbershop wählen wir den schönsten Bart. Einige Sportgeschäfte machen genauso mit wie der Modelleisenbahnladen in der Bahnhofsstraße und die Waschstraße in Schammach.

Und im nächsten Jahr kommt dann der Grafinger Frauentag?

Das hat der Ludwig Bitto im Juli in kleinerer Runde schon gemacht. Die Resonanz war sehr gut. Dadurch sind wir eigentlich erst so richtig auf die Idee des Männertags gekommen. Wenn jetzt auch noch der Männertag gut ankommt, machen wir im nächsten Jahr sicher wieder was - vielleicht in Richtung Gesundheit.

Am Samstag, 8. September, sind von 14 bis 19 Uhr in Grafing zahlreiche Aktionen geboten. Nähere Informationen gibt es im Internet unter https://www.facebook.com/Einkaufsstadt/