27. September 2018, 22:15 Uhr Am Samstag Lärmen für gerechten Handel

Kundgebung in Grafing gegen das "Ceta"-Abkommen

Kultivierter Krach soll es werden, aber schon mit Kochlöffeln und Topfdeckeln. So will der Bund Naturschutz Grafing am Samstag, 29. September, von 12 bis 14 Uhr am Hans-Eham-Platz auf das Thema Freihandelsabkommen aufmerksam machen. Die Kundgebung unter dem Motto "Mia ham's satt" findet im Zusammenhang mit dem deutschlandweiten "Ceta-Aktionstag" statt.

Den Organisatoren, darunter Klaus Grünebach als Vorsitzender des Ortsverbands Grafing des Bundes Naturschutz, ist es besonders wichtig, noch vor der anstehenden bayerischen Landtagswahl auf die Angelegenheit aufmerksam zu machen. "Die Problematik der Freihandelsabkommen muss wieder in die Köpfe der Leute. Im Moment wird alles von den Themen Flüchtlingszuzug und Verfassungsschutz überlagert", stellt Grünebach fest. Dabei hätten Abkommen wie das zwischen Kanada und der Europäischen Union Auswirkungen für jeden einzelnen Bürger, auch in Bayern. An der Veranstaltungen beteiligen sich mehrere Initiativen. Unter anderem "Stop Ceta, TTIP" aus München und das Bündnis "Mehr Demokratie" werden bei der Kundgebung zu Wort kommen.

Insbesondere soll auf die als notwendig erachteten "Wenden" im Bezug auf Wachstumsglaube, industrieller Landwirtschaft, Konsum und Verschwendung eingegangen werden. Nachhaltiges Wirtschaften müsse das Ziel sein, mit regional wie global fairem Handel, der dem "Gemeinwohl" diene, argumentiert der BN und verweist auf Artikel 151 der Bayerischen Verfassung. "Jedes Kind kann sich ausrechnen, dass wir nicht ewig wachsen können", meint Grünebach, selbstverständlich brauche man internationalen Handel, aber gerecht.

Das sieht auch Rosi Reindl so. Ihr bereitet eine mögliche Einflussnahme der Wirtschaft Sorgen. Durch die zur Diskussion stehenden Freihandelsabkommen könne die Industrie einfacher an der Gesetzgebung mitwirken als Nichtregierungsorganisationen wie der Bund Naturschutz. Des weiteren befürchtet die Mitorganisatorin der Kundgebung in Grafing einen verstärkten Einsatz von 23 gentechnisch veränderten Pflanzen wie Soja auf deutschen Äckern. All diese Anliegen beträfen auch die Bürgerinnen und Bürger in den kleinen Gemeinden auf dem Land - und dafür lohne es sich, auf Landkreisebene gemeinsam "Lärm" zu machen.