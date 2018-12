2. Dezember 2018, 22:20 Uhr Am Samstag in Poing Taschendieb auf dem Weihnachtsmarkt

Beim Weihnachtsmarkt in Poing hat ein Taschendieb aus dem verschlossenen Rucksack einer 38-jährigen Poingerin den Geldbeutel gestohlen. Der Diebstahl muss sich am Samstag zwischen 17 und 18.30 Uhr zugetragen haben, die Frau bemerkte ihn erst zuhause. Wer zu dieser Zeit auf dem Markt verdächtige Wahrnehmungen machte, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Poing unter Telefon (08121) 99 17-0 zu melden.