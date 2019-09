Am Samstag in Egmating

Der Trachtenverein d' Kreuzbergler Egmating lädt am Samstag, 28. September, um 19.30 Uhr zu einem Hoagascht in den großen Gemeindesaal an der Schloßstraße in Egmating ein. Wieder haben namhafte Gruppen aus der Volksmusik ihr Mitwirken zugesagt: die Kirchleitn Saitenmusi, der Zeitlang-Gsang, und die Oberacher Sänger. Die Neuorthofener Tanzlmusi wird für Schwung sorgen. Als Sprecher konnte Siegi Götz gewonnen werden, der bekannt ist für seine humorvollen Beiträge. Im Rahmen dieses Programms ist es der Vorstandschaft zudem ein Anliegen, den langjährigen Mitgliedern für deren Treue zum Verein zu danken. Einlass ist von 18.30 Uhr an, für Speis und Trank bestens gesorgt. Der Eintritt beträgt sieben Euro.