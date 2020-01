Am S-Bahnhof in Poing

Weil er seine Beute über Ebay verkaufen wollte, ist die Polizei einem Fahrraddieb auf die Schliche gekommen. Der 42-Jährige aus Erding hatte am Dienstagnachmittag ein Jugend-Mountainbike am S-Bahnhof in Poing gestohlen, schon ein paar Stunden später bot er es im Internet zum Verkauf an. Beamte der Zivilen Einsatzgruppe nahmen den Täter vorläufig fest und stellten das Fahrrad sicher. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden noch sechs weitere gestohlene Räder gefunden, deren Eigentümer bisher noch nicht bekannt sind.