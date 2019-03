3. März 2019, 21:39 Uhr Am Poinger Marktplatz Alkoholverbot gilt weiterhin

Auch in den kommenden vier Jahren darf im Bereich der Poinger Neuen Ortsmitte rund um den Marktplatz zwischen 22 und 6 Uhr kein Alkohol getrunken werden. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Die Poinger Polizei sprach sich in einer Stellungnahme dafür aus, die Beschränkung auf die Nachtstunden zu streichen. Dafür sah der Gemeinderat keinen Anlass. Mit der bisherigen Regelung seien die Möglichkeiten zum Ausgehen und die Eindämmung von Ordnungsstörungen genauso wie das Ziel, den Marktplatz zu beleben, in einen "angemessenen Ausgleich" gebracht worden, hieß es.

Vor vier Jahren, im Jahr 2015, hat die Gemeinde Poing ein Alkoholverbot auf öffentlichen Flächen beschlossen. Seitdem ist laut Poinger Polizei die Zahl von Straftaten, Ordnungswidrigkeiten und -störungen in diesem Bereich deutlich zurückgegangen. Im vergangenen Jahr haben die Beamten dort acht Mal, davor sieben und 2016 acht Mal eingreifen müssen. Der Beschluss muss alle vier Jahre erneut im Gemeinderat behandelt werden.