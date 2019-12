Am Samstag gegen 22.50 Uhr hat eine Poingerin einen Unbekannten am S-Bahnhof beobachtet, der sich in verdächtiger Weise am Fahrradständer umsah. Der Mann, etwa 1,70 Meter groß, schlank, bekleidet mit einer weiß gemusterte Kapuzenjacke, nahm schließlich ein Fahrrad an sich und ging damit in Richtung Römerstraße davon. Da das Fahrrad offensichtlich verschlossen war, musste er es tragen.

Der Frau kam dies verdächtig vor, weshalb sie die Polizei verständigte. Als diese eintraf, war der Mann jedoch schon weg. Hinweise nimmt die Polizei Poing, Telefon (08121) 991 70, entgegen.