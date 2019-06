27. Juni 2019, 15:32 Uhr Am Poinger Bahnhof Polizei fasst Räuber

Täter überfällt älteres Ehepaar, jetzt sitzt er in U-Haft

Einen schnellen Fahndungserfolg hat die Polizei am Mittwochabend erzielt. Gegen 22.55 Uhr wurde ein Ehepaar auf dem Heimweg Opfer eines Raubüberfalls. Die beiden 64-jährigen Eheleute waren in der Eckartstraße unterwegs als der männliche Geschädigte einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf verspürte. Im selben Moment wurde seine Tasche entrissen. Die Ehefrau erlitt durch das Handgemenge eine leichte Verletzung an einem Arm. Der Räuber flüchtete anschließend zu Fuß. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der Beamte der Polizeiinspektionen Poing und Ebersberg sowie der Bundespolizei beteiligt waren, trafen letztere am Bahnhof in Poing auf eine Person, auf die die Beschreibung des Täters passte. Als bei einer genaueren Kontrolle ein Teil des Diebesgutes aus der entwendeten Tasche bei dem Mann aufgefunden werden konnte, wurde dieser festgenommen. Der 26-jährige Tatverdächtige wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizeiinspektion Erding.