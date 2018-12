9. Dezember 2018, 21:54 Uhr Am Mittwoch Öffnungszeiten der Schafweide geändert

Das Entsorgungszentrum "An der Schafweide" ist am Mittwoch, 12. Dezember, nur von 7.30 bis 14 Uhr geöffnet. Anlieferungen sind nur von 8 bis 12 Uhr möglich, Problemmüll wird gar nicht angenommen. An den übrigen Tagen ist wie gewohnt von 8 bis 12 und 12.30 bis 15 Uhr geöffnet.