16. Mai 2019, 21:51 Uhr Am Mittwoch, 22. Mai Landratsamt vormittags geschlossen

Wegen einer Personalversammlung bleibt das Landratsamt Ebersberg am Mittwoch, 22. Mai, vormittags geschlossen. In Betrieben der Größe des Landratsamtes ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass die Belegschaft regelmäßig zu einer solchen Versammlung zusammenkommt, über aktuelle Themen informiert wird und die Möglichkeit zur Aussprache gegeben ist. Die Telefonzentrale wird an dem Vormittag besetzt sein, wie die Behörde mitteilt. Man erreicht sie unter (08092) 8230. Nachmittags hat die Behörde dann bis 17 Uhr geöffnet. In einer Pressemitteilung wird dazu geraten, vor einem Besuch im Landratsamt einen Termin zu vereinbaren. Dies könne Wartezeiten und zusätzliche Wege ersparen, etwa, weil man schon bei der Anmeldung darüber informiert werde, welche Unterlagen bei dem Besuch gebraucht werden.