Im Mülltrennen sind die Deutschen Spitzenklasse. Kinder lernen bereits in der Schule, dass Abfall sortiert werden muss. Bei Blech, Glas und Papier funktioniert das ganz gut. Nicht so jedoch bei Plastik. Dabei geben sich viele Verbraucher große Mühe, selbst einzelne Kunststoffarten noch zu trennen, die sie dann ordentlich separiert beim Wertstoffhof abgeben. Was später mit dem Müll geschieht, weiß niemand so richtig.

Die Ebersberger Agendagruppe Konsummuster, Gesundheit, Lebensstil und Energie setzt sich dafür ein, dass weniger Einwegverpackungen weggeworfen und generell weniger Abfall produziert wird. Unter dem Titel "Müllfrei(er) in Ebersberg" lädt die Agendagruppe zum Erfahrungsaustausch, gibt praktische Tipps, Anregungen und organisiert Veranstaltungen. An diesem Mittwoch, 13. November, erfahren Interessierte in Kurzvorträgen, wie es in der Stadt Ebersberg mit dem Müll steht und wohin er entsorgt wird. Fachleute der Stadtverwaltung erläutern, was jeder einzelne Bürger tun kann, um die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft zu unterstützen und den Müllberg zu verkleinern. Die Bürger erfahren zudem, welche Abfallteile wohin entsorgt werden sollten, und dass die Toilette kein Mülleimer ist.

Die Veranstaltung findet im Sitzungssaal des Rathauses statt und beginnt um 19.30 Uhr.