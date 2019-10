"Open Stage!", heißt es am Poinger Marktsonntag in der Café Station: Bereits zum fünften Mal lädt der Music-Treff am 20. Oktober zur Förderung der Livemusik alte Hasen, aber vor allem auch Newcomer auf die Bühne ein. Gespielt wird im Saal und bei schönem Wetter auch im Biergarten. Zu hören gibt es Blues, Jazz, ältere und neue Rock- und Popklassiker sowie Singer-/Songwriter. Spontane Acts jeden Alters und jeder Musikrichtung sind herzlich willkommen, auf der bestens ausgestatteten Bühne steht diverses Equipment bereit. Außerdem bietet der Music-Treff gute Betreuung sowie Begleitung durch Livemusikerfahrene Mitglieder an, so dass sich jeder Akteur gut aufgehoben fühlen könne. Die Open Stage findet am Sonntag, 20. Oktober, von 14 bis 17 Uhr in der Café Station in Poing, Hauptstraße 11, statt.