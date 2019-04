25. April 2019, 22:15 Uhr Am 5. Mai Bummeln für die Bienen

Markt Schwabener Frühlingsmarkt widmet sich dem Insektenschutz

Ausgiebig schlemmen und dabei auch noch Gutes für die Umwelt tun - das kann man heuer am Markt Schwabener Frühlingsmarkt, der am Sonntag, 5. Mai, im Ortszentrum stattfindet. Der Markt ist vor allem dem Erblühen der Natur, der Neugestaltung und dem Insektenschutz gewidmet. Mit 80 Ausstellen gibt es auch in diesem Jahr ein vielfältiges Angebot Jung und Alt. Von 10 bis 18 Uhr kann im Herzen von Markt Schwaben flaniert und probiert werden. Zusätzlich haben die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Neben den Verkaufsständen wird auch Wissenswertes rund um den heimischen Garten und die Natur im Allgemeinen angeboten. So kann man sich etwa von neuen Ideen für die Bepflanzung und die Dekoration von Haus und Garten inspirieren lassen oder erfahren, wie sich Markt Schwaben, als bienenfreundliche Gemeinde, auch weiterhin für die Bienen und Insekten einsetzt. Wer selbst etwas für die kleinen Tierchen machen will, der bekommt Tipps, wie man den eigenen Garten oder Balkon zum insektenfreundlichen Paradies umgestalten kann. Dazu gibt es einen eigenen Informationsstand der Gemeinde zum Thema "Markt Schwaben summt mit!" Hier wird Saatgut verteilt, es gibt Informationen zur bienenfreundlichen Garten- und Balkonbepflanzung, sowie Hinweise zum Bau von Insektenhotels.

Der Frühlingsmarkt will aber auch einen kleinen Vorgeschmack auf den Urlaub im Süden geben. Zu bestaunen sind Filzarbeiten, Gold-Silber- und Trachtenschmuck sowie Accessoires, passend zur Jahreszeit. Neben Holz- und Korbwaren, gibt es Kunstwerke aus Keramik und Glas zu sehen. Auf Wunsch werden die Gläser auch gleich am Stand graviert. Und auch die Jüngsten kommen nicht zu kurz. So wird es einen Fahrradparcours und eine Hüpfburg geben. Außerdem haben die Kleinen die Möglichkeit, Muttertagsherzen selbst zu basteln.

Auch kulinarisch wird wieder einiges angeboten. Zusätzlich gibt es Infostände des Theatervereins Markt Schwaben und des Vereins "Seite an Seite", der sich in Markt Schwaben um die Integration von Flüchtlingen kümmert. Und wer noch eine Reiselektüre für den Sommerurlaub sucht, kann von 13 bis 16 Uhr beim Bücherflohmarkt in der Gemeindebücherei im alten Schloss vorbeischauen.