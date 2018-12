10. Dezember 2018, 22:14 Uhr Am Kiefernweg Telefonsprechstunde beim Mieterverein

Nur noch einmal in diesem Jahr bietet der Mieterverein für den Landkreis Ebersberg eine Telefonsprechstunde an. Diese findet am Donnerstag, 13. Dezember, von 18 bis 19 Uhr statt, die Nummer ist (08092) 312 69. Die nächste Telefonsprechstunde ist dann wieder am Donnerstag, 10.Januar, zur gleichen Zeit.