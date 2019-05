30. Mai 2019, 22:10 Uhr Am internationalen Weltkindertag Klaviermusik im Rathaus

Ein Konzert veranstaltet die Musikschule Anzing am Samstag, 1. Juni, um 16 Uhr, im Rathaussaal: Am internationalem Weltkindertag präsentieren die Schüler der Klavierklasse von Olga Kigel ihre Liebe zu einem der populärsten Musikinstrumente. An dem Vorspiel nehmen sowohl fortgeschrittene Schüler als auch Anfänger, die ihre ersten Schritte in die Welt der Musik wagen, teil. Ein weitgespanntes Programm erwartet die Zuhörer zum Sommeranfang - zusammengestellt und fachkundig von Kigel moderiert: Leichte Stücke für die Jüngsten, Musik aus Barock, Romantik und Klassik, bis hin zu Neuer Musik sowie Ausschnitte aus Filmmusik.