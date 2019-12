Mit einem breiten Repertoire von Bach bis Queen möchten die Schülerinnen und Schüler des Markt Schwabener Gymnasiums ihr Publikum in besinnliche Stimmung versetzen. Das Weihnachtskonzert findet statt am Donnerstag, 12. Dezember, um 18.30 Uhr in der Aula des Franz-Marc-Gymnasiums (Rektor-Haushofer-Straße 6). Neben diversen Bands und Chören zeigen in diesem Jahr gleich zwei Streicherklassen ihr Können, außerdem treten eine neue Big Band und erstmalig auch ein Symphonieorchester auf. Der Eintritt ist frei.