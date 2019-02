25. Februar 2019, 22:06 Uhr Am Grafinger Marktplatz Vorbereitungen auf Faschingstreiben laufen

Auch wenn Fasching traditionell die Zeit der Narren ist, soll der Unfug bei den Feierlichkeiten nicht überhandnehmen. Deshalb laufen bei der Stadt Grafing die Vorbereitungen auf das alljährliche Faschingstreiben, das an diesem Donnerstag von 19 bis 23 Uhr auf dem Marktplatz stattfindet, auf Hochtouren. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sei für die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen eine weiträumige Absperrung des Marktplatzes nötig. Zudem werde ein mit entsprechender Befugnis ausgestatteter Sicherheitsdienst die Veranstaltungsfläche kontrollieren und im gebotenen Fall ein- und auch durchgreifen. Beim Faschingstreiben selbst ist die Mitnahme von Gläsern in jeder Form verboten, auch Rucksäcke müssen entweder zu Hause bleiben oder am Eingang abgegeben werden. Autofahrer müssen sich ebenfalls auf Einschränkungen einstellen. So weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass der Marktplatz bereits von etwa 15.30 Uhr an für den Durchgangsverkehr gesperrt wird. Während der Sperrung werden die Buslinien 444 und 447 des MVV nicht angefahren. Die Umfahrung erfolgt in Richtung Stadtbahnhof über die Glonner Straße, den Oberanger sowie die Jahnstraße zum Gymnasium.