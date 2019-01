24. Januar 2019, 22:10 Uhr Am Grafinger Marktplatz Trickdiebstahl im Spielwarenladen

Trickdiebe haben laut Polizei am Mittwochmittag in einem Spielwarengeschäft am Marktplatz in Grafing zugeschlagen. Während einer der Männer die Besitzerin ablenkte, klaute ein anderer zunächst unbemerkt das Wechselgeld in Höhe von etwa 300 Euro aus der Kasse. Der erste der Männer entfernte sich Richtung Münchner oder Rotter Straße. Laut Beschreibung der Ladenbesitzerin hatte er ein südländisches Aussehen, war etwa 25 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und schwarz bekleidet. Vom Mittäter liegt bisher keine Beschreibung vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Ebersberg unter Telefon (08092)82680 entgegen.