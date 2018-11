6. November 2018, 22:22 Uhr Am Freitag Scharf schießen

Die "Prima-Tonnen", Edeltraud Rey und Bettina von Haken, spielen bei den Eglhartinger Schützen

Von Thorsten Rienth, Eglharting

Stehen werden sie im Vereinsheim der Eglhartinger Hubertusschützen genau dort, wo normalerweise die Zielscheiben hängen. Das passe gut, sagt Edeltraud Rey. "Verfehlen wird man uns ja kaum können." Es ist genau diese Art von Humor, mit der die Jakobneuhartingerin, die zusammen mit Bettina von Hakens als die Prima-Tonnen auftritt, bekannt geworden ist. Sein Zehnjähriges hat das Duo zwar schon im vorvergangenen Jahr gefeiert - kein Grund allerdings, das Jubiläumsprogramm am Freitag, 9. November, nicht noch einmal aufzuführen.

Natürlich kokettieren die beiden Musikerinnen auch darin wieder mit Bauchumfang und Doppelkinn - "Zehn Jahre ... und kein biss-chen weniger", steht als Titel über dem Jubiläumsprogramm. Vorteil der Selbstironie: Wer einstecken kann, darf auch austeilen. Am besten in Form eines Spiegels, umgedreht und weit von sich weggestreckt, auf dass das Publikum frontal hineinblicken möge. Oder gleich dem ganzen Freistaat vorgehalten: "Auf den Gipfeln wird gejodelt - auf den Wiesen wird geodelt / wo der Transrapid im Nichts verschwand - da ist mein bayrisch' Heimatland".

Humor und Schlagfertigkeit sind zwar die Kernattribute der beiden Musikkabarettistinnen. "Aber auch bei den lustigen Liedern steckt immer eine ernste Botschaft dahinter", sagt Rey. Es müsse tiefer gehen, als ein bloßes bisschen Gekratze an der Oberfläche. Also legen die Prima-Tonnen die Finger in offene Wunden, gerne garniert mit charmanter Boshaftigkeit, bierernst gemeinter Sozialkritik und schwarzem Humor. "Ich schreibe Lieder mit Hirn und ohne Tralala."

Schnörkellos und unangepasst kommen die Programme der beiden daher, ausgestattet mit scharfem Verstand und ebenso scharfer Zunge. Letztere natürlich mit einem unüberhörbaren Dialekteinschlag und gespickt mit allerlei bayerischen Sprachperlen. Die sind Rey eine ernste Sache. Seit zehn Jahren ist sie Mitglied des Landschaftsverbands "Zwischen Isar und Inn" im Förderverein Bairische Sprache und Dialekte. Der Zusammenschluss kämpft gegen das Dialektsterben in Bayern. Vor zwei Jahren hatte der Verein die Künstlerin aus Jakobneuharting mit seinem "Mundwerkpreis" ausgezeichnet: Kein wunder, seit sie 18 Jahre alt ist, schreibt Rey ihre Lieder im Dialekt.

Andererseits ist die Mundart eine Brücke zurück zum Humor. Der Auftritt in Eglharting, so Rey, sei ein "back to the roots, wie der Bayer so schön sagt" - immerhin habe sie schon mal in Kirchseeon gewohnt. Die bairisch-deutschen Übersetzungsblätter, die Rey bisweilen bei ihren Auftritten verteilt, wird sie sich bei den Hubertusschützen wahrscheinlich sparen können.

Die "Prima-Tonnen" im Vereinsheim der Hubertusschützen, Kirchseeoner Weg 90, am Freitag, 9. November, Beginn um 20 Uhr, Einlass 18.30 Uhr Karten (17 Euro) gibt es bei Andrea Dittrich unter (08091) 10 37 oder per Mail an sghubertuseglharting@t-online.de.