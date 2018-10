1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Am Freitag Hommage an Bernstein

"Munich Classical Players" geben ein Konzert in Zorneding

"Auf den Spuren Leonard Bernsteins" wandeln die Munich Classical Players am Freitag, 5. Oktober, im Martinstadl Zorneding. Das Kammerorchester aus Münchner Studenten spielt unter der Leitung des jungen Vaterstettener Dirigenten Maximilian Leinekugel. Auf dem Programm stehen drei Werke, die in enger Verbindung mit dem 1918 geborenen Komponisten, Dirigenten und Musikpädagogen Bernstein stehen.

Von ihm selbst komponiert wurde das Stück "Three Meditations" aus "Mass" für Streichorchester, Klavier, Harfe und Schlagwerk. Aufgeführt wird außerdem das Adagietto aus der Sinfonie Nr. 5 von Gustav Mahler, das für Bernsteins Karriere als Dirigent eine besondere Rolle spielte, sowie Ludwig van Beethovens Streichquartett Nr. 16 op. 135. Dieses Werk werden die Munich Classical Players in einer von Bernstein stammenden Transkription für Streichorchester spielen, die allerdings nie gedruckt wurde. Dirigent Leinekugel hat diese Fassung daher eigens aus Bernsteins Partitur rekonstruiert. Außerdem wird er das Konzert im Martinstadl moderieren.

Denn Leinekugel ist nicht nur der Dirigent der Munich Classical Players, sondern gründete diese 2016 selbst. Schon früh wurde der 1995 geborene Vaterstettener als Hochbegabter gefördert, mit 14 Jahren erhielt er seinen ersten Dirigierunterricht und leitete zum ersten Mal ein Schulorchester. Vor zwei Jahren gewann er den Dirigierwettbewerb der "London Classical Soloists" als jüngster Kandidat. Der Vaterstettener möchte vor allem junge Menschen für klassische Musik begeistern, ein Bestreben, das sich auch in der Gründung eines Vaterstettener Jugendorchesters niedergeschlagen hat. Für sein Engagement für den musikalischen Nachwuchs wurde Leinekugel Anfang des Jahres mit dem Tassilo-Kulturpreis der Süddeutschen Zeitung ausgezeichnet. Es dürfte sich also lohnen, dem Konzert der Music Classical Players im Zornedinger Martinstadl einen Besuch abzustatten.

Karten gib's bei Steffis Schreibwaren in Zorneding, bei AP-Buch in Baldham und beim Buchladen in Vaterstetten. Der Eintritt kostet regulär 20 Euro, für Schüler und Studenten acht Euro. Ein Familienticket ist für 40 Euro zu haben.