7. September 2018, 21:54 Uhr Am Forstinninger Rathaus Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Für einen Behördengang hat sich ein 32-jähriger Forstinninger eine ungewöhnliche Zeit und eine ungewöhnliche Methode ausgesucht. Der Mann war nämlich am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr gerade dabei, ins Rathaus der Gemeinde einzusteigen. Dass es nicht dazu kam, ist einer aufmerksamen Nachbarin zu verdanken, die eine verdächtige Person beobachtete, die um das Rathaus schlich. Die daraufhin verständigte Polizeistreife konnte wenig später den Mann an der Rückseite des Gebäudes antreffen, wo er gerade versuchte, mit einem Schraubenzieher ein Fenster aufzuhebeln. Als der 32-Jährige die Beamten bemerkte, versuchte er sich durch Flucht der Festnahme zu entziehen, wobei er sich des Schraubenziehers, einer Sturmhaube, Taschenlampe Rucksack und Handschuhe entledigte. Anschließend sei es noch zu einem "Laufduell" mit einem der Beamten gekommen, teilt die Polizei mit, dieses habe der verhinderte Einbrecher allerdings verloren, er wurde schließlich in einem nahegelegenen Garten festgenommen. Da er einen festen Wohnsitz in der Gemeinde hat, wurde der 32-Jährige nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Vernehmung wieder entlassen.